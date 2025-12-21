El tiempo, hoy domingo 21 de diciembre, en Baleares

PALMA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy domingo, 21 de diciembre, en Baleares: en Menorca, intervalos nubosos; en el resto, cielo poco nuboso aumentando por la tarde a nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos, preferentemente de madrugada y a partir de la tarde-noche, que ocasionalmente podrían ser fuertes e ir acompañados de tormenta. Temperaturas con pocos cambios, o nocturnas en descenso. Viento moderado del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte a partir de la tarde.