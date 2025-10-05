El tiempo, hoy domingo 5 de octubre, en Baleares

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy domingo, 5 de octubre, en Baleares: en Mallorca y Menorca, cielo nuboso o cubierto con algún chubasco ocasional, preferentemente hasta el mediodía, tendiendo durante la tarde a intervalos nubosos; en las Pitiusas, cielo poco nuboso aumentando durante la mañana a nuboso con precipitaciones dispersas durante la tarde. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso localmente notable. Viento flojo del suroeste aumentando de madrugada a moderado con intervalos de fuerte, del norte y nordeste.