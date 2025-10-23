El tiempo hoy, jueves 23 de octubre, en Baleares.

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves predominio de poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas; por la tarde, baja probabilidad de alguna precipitación aislada en Menorca y norte de Mallorca.

Temperaturas con pocos cambios, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento moderado a fuerte del oeste y suroeste, con rachas que pueden superar los 70 km/h en general y los 100 km/h en cumbres y cabos, tendiendo al final de la tarde a moderado del noroeste.