El tiempo hoy, lunes 22 de diciembre, en Baleares

PALMA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes cielo cubierto con lluvias y chubascos generalizados, que podrían ir acompañados de tormenta y ser ocasionalmente fuertes, remitiendo durante la mañana en las Pitiusas y Mallorca, y tendiendo por la tarde a intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación ocasional que podría ir acompañada de tormenta y granizo pequeño.

Cota de nieve en torno a 1.100 metros. Temperaturas en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento moderado de componente oeste, con algún intervalo de fuerte hasta la mañana.