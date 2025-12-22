El tiempo hoy, lunes 22 de diciembre, en Baleares

Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 8:47
   PALMA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes cielo cubierto con lluvias y chubascos generalizados, que podrían ir acompañados de tormenta y ser ocasionalmente fuertes, remitiendo durante la mañana en las Pitiusas y Mallorca, y tendiendo por la tarde a intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación ocasional que podría ir acompañada de tormenta y granizo pequeño.

   Cota de nieve en torno a 1.100 metros. Temperaturas en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Viento moderado de componente oeste, con algún intervalo de fuerte hasta la mañana.

