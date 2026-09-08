El tiempo hoy, martes 8 de septiembre, en Baleares

Archivo - Unas turistas se protegen del sol y el calor con sombrilla y sombrero. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, martes 8 de septiembre, temperaturas altas.

Además, habrá cielo poco nuboso o despejado y brumas y algún banco de niebla matinal. Temperaturas con pocos cambios, o descenso de las diurnas en el sur de cada isla y ascenso en el norte de las mismas.

Viento flojo variable tendiendo durante la mañana a flojo a moderado del sur.