Un total de 1.309 mujeres participan en el programa de autoempleo 'Dona Impuls'

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.309 mujeres han culminado el programa de autoempleo 'Dona Impuls' del IBDona y las cámaras de comercio desde su creación en julio de 2020, una iniciativa que tiene como objetivo facilitarles recursos para el proceso de creación de empresas.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, a través de 'Dona Impuls' las mujeres han recibido formación e información sobre diferentes formas jurídicas y aspectos principales del modelo de negocio, así como información sobre cuestiones laborales y fiscales.

El programa también prevé la elaboración del plan de empresa, la comunicación de todos los aspectos relacionados con el registro de marcas y nombres comerciales, el acompañamiento individualizado en la búsqueda y el acceso a la financiación, y el apoyo para darse de alta como trabajadoras autónomas en la Seguridad Social.

Por islas, en Mallorca, ha formado un autoempleo de 923 mujeres contribuyendo a la elaboración de 715 planes de empresa y acompañando a 205 mujeres en el proceso de alta como autónomas. En Menorca ha formado a 260 mujeres y ha colaborado en 182 planes de empresa, a partir de los cuales se han dado de alta 18 mujeres como autónomas. Por su parte, en Ibiza y Formentera ha acompañado a 126 mujeres que han iniciado negocios creando alrededor de 60 nuevas actividades empresariales.

El perfil más común de participante corresponde a una mujer de entre 40 y 45 años, con estudios universitarios y desempleada. Los ámbitos más frecuentes en los que han iniciado los proyectos son la consultoría, salud, formación, turismo, moda y complementos, deporte, alimentación, restauración y estética.