Un total de 14 propuestas optan al concurso de ideas para el futuro centro multiservicios en el antiguo Metropolitan

Interior de los antiguos cines Metropolitan de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha recibido un total de 14 propuestas al concurso de anteproyectos arquitectónicos para el desarrollo del futuro centro de equipamientos de Pere Garau, que se ubicará en los antiguos cines Metropolitan.

Las propuestas serán ahora valoradas por un jurado compuesto por representantes del Consistorio, asociaciones vecinales de Pere Garau, miembros del Govern y profesionales y expertos del sector, así como por una comisión técnica.

Todos ellos serán los encargados de evaluar los proyectos y asegurar que cumplen con los criterios y requisitos establecidos en las bases del concurso, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo del futuro equipamiento municipal es concentrar una variedad de servicios como una nueva comisaría de la Policía Local, una unidad básica de salud, una Oficina de Atención a la Ciudadanía, una biblioteca, un 'casal de barri', espacios para personas mayores y un centro de día. También una 'escoleta', almacenes municipales y un aparcamiento subterráneo.

El concurso contempla un premio total de 55.000 euros, 25.000 para el ganador y 15.000 para el segundo y tercer puesto, respectivamente. Además, el equipo ganador tendrá la oportunidad de formalizar el contrato para redactar el proyecto de obra, poniendo en marcha así una intervención que transformará el barrio.

Cort adquirió los antiguos cines Metropolitan y sus dos locales anexos, que llevaban abandonados más de 14 años, por 3,6 millones de euros.