Un total de 34 centros educativos de Baleares participarán en el programa formativo para crear empresas o cooperativas

Estudiantes de 60 grupos de 34 centros educativos de Secundaria y FP de Baleares participarán durante el curso 2025-2026 en el programa 'Ibemprènjove', con el que se simula la creación de una empresa o cooperativa.

El objetivo principal es que los alumnos, con el apoyo del profesorado, se conviertan en emprendedores y creen y gestionen sus propios proyectos, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

Este programa de fomento al emprendimiento en la etapa escolar está impulsado por esta Conselleria, junto con la de Educación y Universidades, y gestionado por la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares.

'Ibemprènjove' se divide en tres programas diferentes según la etapa educativa. Uno es Jóvenes Emprendedores Profesionales, destinado al alumnado de Grado Medio y Superior de FP, que crea y gestiona una empresa a partir de una idea innovadora que tendrán que desarrollar durante todo el curso escolar.

El de Jóvenes Emprendedores de Secundaria se orienta al alumnado de Secundaria, que crea una cooperativa para desarrollar una idea de negocio que sensibilice contra el cambio climático, que impulse un cambio de la sociedad o que encuentre soluciones tecnológicas a problemas detectados en el entorno más próximo.

Por último, Jóvenes Emprendedores Asociados se enfoca al alumnado de FP Básica, que simula la creación, la organización y la gestión de una actividad empresarial conectada con el sistema educativo.

Este año, la modalidad con más alumnos inscritos es la reservada a los de FP Medio y Superior, con 23 grupos de 16 centros escolares, seguida del de Secundaria con 21 grupos de 12 escuelas. Finalmente, la etapa de FP Básica contará con 16 grupos de diez centros.

Hay que recordar que todos estos grupos podrán participar en los 'Premios Ibemprènjove' que reconocen los mejores proyectos empresariales realizados. Estos galardones tienen como objetivo "visibilizar las ideas de negocio, incentivar la capacidad de trabajar en equipo y reconocer la innovación".

Los premios de cada programa mantendrán su dotación económica con un primer premio de 1.000 euros, dos segundos de 500 euros y cuatro accésits de 250 euros. La entrega de los premios está prevista para los meses de abril y mayo.