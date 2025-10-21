Un total de 474 propietarios de Baleares tratan de vender sus casas okupadas en el tercer trimestre, según idealista

En Palma hubo 184 viviendas okupadas a la venta, un 2,5% del total

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los propietarios de 474 casas okupadas de Baleares han puesto sus inmuebles a la venta durante el tercer trimestre de 2025, lo que representa un 1,5% del total de viviendas que están a la venta en el archipiélago.

Estos son algunos de los datos que se extraen de un estudio elaborado por el portal inmobiliario idealista, en base a los inmuebles anunciados.

En el conjunto de España hay 23.010 viviendas a la venta que reconocían estar en un proceso de okupación, lo que representa alrededor del 3% del total.

Girona es la capital de provincia en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,9% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada. Le siguen las ciudades de Tarragona --8,8%--, Sevilla --8,4%--, Almería --6,4%-- y Murcia --6,3%--.

Por encima de la media nacional también están Lleida --5,7%--, Huelva --5,6%--, Huesca --5,2%--, Barcelona --3,7%--, Santa Cruz de Tenerife --3,6%-- y Málaga --3,4%--.

El resto de grandes mercados tiene un peso de las viviendas okupadas en venta inferior a la media, con Palma en el 2,5%, Madrid el 2,4%, en Valencia el 2,3%, en Alicante el 1,9%, en San Sebastián el 1,7% y en Bilbao solo el 1%.

Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta, mientras que el peso en la ciudad de León solo alcanza al 0,2% de la oferta. Le siguen, con un 0,4%, las ciudades de Salamanca, Guadalajara y Segovia, mientras que con un 0,5% están Pamplona, Lugo y Melilla.

Divididas por provincias, Barcelona es en la que más pesan las viviendas okupadas en el mercado de venta, ya que son el 7,9% de toda la oferta. Le siguen las provincias de Sevilla --6,6%--, Toledo --5,3%--, Huelva --5,1%-- y Almería --5,1%--.

En cuanto a las ciudades, Barcelona dispone de 855 viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre de 2025, seguida por Madrid con 776 viviendas, Sevilla --558--, Murcia --427 viviendas-- y Málaga --304--, Valencia --200--, Palma --184-- y Almería --158--. Solo estas ocho capitales reúnen el 69% de todas las viviendas okupadas en venta de las capitales españolas.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha asegurado que, a pesar de los "intentos desde algunos lugares de quitar hierro" al fenómeno de la ocupación de viviendas, el número de propietarios que "se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante, sobre todo porque les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real".

"Tristemente, estas ventas son una realidad en el mercado y para revertirla son necesarias políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda", ha alegado.