Trabajadores de CaixaBank y hasta 14 sindicatos se concentran en Palma para protestar por el ERE

PALMA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de trabajadores y hasta 14 sindicatos se han concentrado este martes en Plaza España, frente a la oficina de CaixaBank, para protestar por el ERE presentado por la empresa, que afecta a más de 340 empleados en Baleares.

Según ha explicado el responsable del sector financiero de UGT Baleares y miembro del Comité de Empresa de CaixaBank, Jaime Oliver, este martes es el último día de consultas "y apenas se ha avanzado", por lo que continuarán insistiendo hasta conseguir "una cláusula de voluntariedad y que no haya más de 2.000 o 3.0000 despidos forzosos". "Si no se llega a un acuerdo digno, la intención de UGT Baleares es no firmar y judicializar el proceso", ha asegurado.