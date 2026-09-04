Trabajadores de DomusVi se concentran en Palma para pedir la reducción de cargas de trabajo

Protesta ante la residencia de DomusVi Palma - COMITÉ DE EMPRESA DE DOMUSVI

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de DomusVi se han concentrado este viernes en Palma para denunciar públicamente la "insuficiencia de personal" y exigir medidas que reduzcan las cargas de trabajo y mejoren las condiciones laborales de la plantilla.

El sindicato CCOO ha informado en un comunicado que el acto de protesta, que ha tenido lugar ante la residencia DomusVi Palma de Camí dels Reis, tiene como objetivo reclamar a la empresa medidas efectivas que permitan reforzar el personal y mejorar la organización del trabajo.

CCOO ha considerado que las actuaciones adoptadas hasta el momento son insuficientes para resolver una situación que continúa generando una importante sobrecarga laboral. "La falta de personal repercute directamente en las condiciones de trabajo de las personas profesionales del centro y en la calidad de la atención que se presta a las personas residentes", han asegurado.

Por ello, reclaman un refuerzo de la plantilla, una adecuada organización de los recursos humanos y medidas que permitan garantizar unas condiciones laborales dignas y una atención de calidad. Además, han advertido que continuarán defendiendo las reivindicaciones de la plantilla y exigiendo soluciones mientras persistan estas deficiencias.