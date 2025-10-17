Los trabajadores de la Fundación para la Dependencia encaran su tercer día de huelga molestos con los servicios mínimos

Tercer día de huelga y concentración de los trabajadores de la Fundación para la Dependencia. - USAE

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Fundación para la Dependencia han encarado su tercer día de huelga indefinida "con el malestar generado por la pésima gestión de los servicios mínimos".

Según ha informado USAE en un comunicado, el 90% de la plantilla se ha vuelto a adherir este viernes a la movilización pese que los servicios mínimos "están siendo impuestos incluso a los profesionales que se han declarado en huelga".

Pese a ello, decenas de trabajadores se han concentrado de nuevo frente a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, como tienen previsto hacer cada día hasta que lleguen a un acuerdo con la administración.

"La mala planificación de los servicios mínimos está provocando enfado e indignación entre los trabajadores porque al poner estos servicios en su turno se les obliga a ir a trabajar, impidiéndoles ejercer su derecho a huelga de forma sistemática", han explicado los representantes de USAE Isabel García y Agustín Peña.

Ambos han pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que agilice todos los trámites necesarios para que los profesionales de la Fundación perciban cuanto antes un incremento salarial que les equipare con quienes están contratados directamente por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que cobran entre 200 y 500 euros mensuales más.

El principal objetivo de la reivindicación, ha recordado el sindicato, es conseguir la fidelización de una plantilla sometida a "pésimas condiciones retributivas y laborales" y que hacen que los trabajadores abandonen con frecuencia sus puestos.

Por lo tanto, han remarcado, la docena de centros dependientes de la Fundación en Mallorca e Ibiza "están en servicios mínimos de forma permanente".

Por ejemplo, el año pasado 210 profesionales de los 850 que forman la relación de puestos de trabajo de la Fundación renunciaron a su puesto en alguno de los centros, una media de 17 renuncias al mes. En 2025 esta cifra "ya se ha disparado", pues a 30 de junio el número de renuncias ascendía a 173 profesionales, 29 al mes.

"No podemos consentir el deterioro actual que está sufriendo esta parcela asistencial, por ello es urgente que todos trabajemos por garantizar un futuro en el que esta prestación de servicios no desaparezca y cuente con las condiciones y profesionales adecuados, especialmente en una sociedad cada vez más envejecida y con mayor número de patologías crónicas, donde los cuidados son esenciales", ha incidido el responsable de acción sindical de USAE en Baleares, Alejandro Juan Alonso.

El próximo martes está previsto que los trabajadores y la administración se encuentren en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

Desde el sindicato han confiado en que antes de que llegue esa fecha la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, "adopte las medidas oportunas para que el aumento de suelo acordado en abril de 2023 sea efectivo".