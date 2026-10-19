El tráfico recupera la normalidad en todas las islas y no se registran retenciones ni incidencias

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PALMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico ha recuperado ya la normalidad en todas las carreteras de las islas, y no se registran retenciones ni incidencias, después de una mañana marcada por atascos kilométricos derivados de las fuertes lluvias provocadas por la dana Adam.

Fuentes de la DGT han detallado a Europa Press que el tráfico discurre con fluidez y sin incidencias en Mallorca, Eivissa, Formentera y Menorca.

Asimismo, fuentes de la Policía Local de Palma han confirmado que la circulación en Camí dels Reis se ha restablecido después de que una inundación cerca del Hospital Son Espases haya obligado a cortar el tráfico en ese tramo.

Por otro lado, las líneas de TIB 101 (Port d'Andratx-Palma), 102 (Peguera-Palma) y 202 (Esporles-Estellencs) han recuperado su actividad habitual tras la suspensión temporal por causas meteorológicas, según han informado en X y el servicio de buses en la zona de Ponent se ha restablecido.

Además, en Calvià, según ha informado el Ayuntamiento, la circulación en Son Ferrer, calle Mussol y calle Tudó se ha abierto en un sentido desde la rotonda nueve a El Toro. También la rotonda de La Romana, en Peguera, está ya abierta al tráfico.

También se ha restablecido la circulación en las calles Góngora, Punta Ballena y Galeón, todas ellas en Magaluf, así como en la rotonda de Marineland. En Santa Ponça, el Caló d'en Pallicer está también abierto al tráfico.

Por el contrario, las calles París, Duque Estremera y la avenida Son Maties (Magaluf) permanecen aún cerradas, al igual que la avenida Santa Ponça frente a la piscina municipal y la calle Hermanos Pinzones (Cala Vinyes), en este último caso por acumulación de agua y por un vehículo averiado.

Otras zonas afectadas son las carreteras de Son Pillo y la de Peguera-Es Capdellà, que requieren labores de limpieza por desprendimientos. También continúan cerradas las calles Sant Eduard (Costa d'en Blanes) y Jaume I (Palmanova), en ambos casos por un árbol caído.

Asimismo, el Ayuntamiento está actuando en la calle Riu Sil y en la rotonda Santa Ponça para reabrir la circulación a la mayor celeridad posible.

El Consistorio también está realizando intervenciones en imbornales y recolocando tapas de alcantarillado y contenedores desplazados en los lugares más perjudicados por el temporal, como Illetes o la calle Duque de Estremera, en Magaluf.