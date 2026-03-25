El transporte de mercancías amenaza con "paralizar el país" si el Gobierno no incrementa las ayudas por la guerra

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PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, Carmelo González, ha amenazado con convocar un paro que podría "paralizar el país" si el Gobierno no incrementa las ayudas vigentes al sector para hacer frente al aumento de precios derivado de la guerra en Oriente Medio.

De este modo se ha expresado durante su intervención en la asamblea anual de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), celebrada este miércoles en Algaida (Mallorca).

González, según ha informado la patronal balear en un comunicado, ha dado de plazo hasta el lunes para que el Gobierno central convoque al sector del transporte de mercancías con el fin de incrementar las ayudas vigentes, que ha considerado insuficientes y generadoras de pérdidas para la mayoría de las empresas.

De no producirse avances en este sentido, ha advertido que no descartan la convocatoria de un paro que podría "paralizar el país", una medida de presión que desde el sector emplearán únicamente en el caso de que se vean "obligados" a ello.