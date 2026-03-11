Los transportistas de Baleares, preocupados por el aumento del precio del combustible derivado de la guerra en Irán

Archivo - Transporte, transportes, transportistas, transportista, camión, camiones, vehículo, vehículos - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Empresarial de Transporte de Mercancías ha mostrado su preocupación por el aumento del precio del combustible derivado de la guerra en Irán y las consecuencias que podría tener en el archipiélago.

Así se ha expresado este miércoles el presidente de los transportistas, Ezequiel Horrach, después de haber sido reelegido por unanimidad al frente de la patronal por tercera vez consecutiva.

Horrach, que pertenece al sector desde hace más de 40 años, ha señalado que uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el transporte de Baleares sigue siendo la insularidad.

Se trata, según ha indicado la Federación Empresarial Balear de Transporte (FEBT) en un comunicado, de un factor que condiciona de forma determinante la actividad del sector respecto a la que se desarrolla en la Península.

Esta realidad, ha indicado Horrach, se traduce tanto en mayores costes operativos como en particularidades laborales propias del territorio insular.

A estas dificultades se les ha sumado ahora el incremento del precio del combustible, agravado por la situación geopolítica internacional, lo que "añade presión a un sector considerado esencial para el funcionamiento de la economía balear".

El presidente de la agrupación también ha puesto también de relieve otros retos estructurales que afectan a la distribución de mercancías en el archipiélago, como la insuficiencia de áreas de carga y descarga o la ausencia de un gran centro logístico de transporte.