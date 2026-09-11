Tres heridos leves tras una pelea en un centro de menores tutelados de Formentera

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FORMENTERA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de carácter leve tras producirse una pelea en el interior de un centro de menores tutelados de Formentera.

Los hechos, según ha informado el Consell de Formentera, han sucedido el mediodía de este viernes y ya han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil.

El altercado, en el que se han llegado a emplear palos, ha sido entre dos jóvenes que se encuentran tutelados por la institución insular. Los dos, además de uno de los profesionales del centro, han sufrido heridas leves y han sido atendidos en el Hospital de Formentera.

El Consell insular ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil con la intención de que pueda abrir una investigación y determinar las circunstancias en las que se han producido el incidente.

Uno de los implicados en la pelea, siempre de acuerdo con la institución, es un joven que se encuentra pendiente de que se resuelva el procedimiento de determinación de edad.

Ante esta circunstancia, el Consell ha subrayado la necesidad de "agilizar al máximo" estos procedimientos para determinar si una persona es o no es menor de edad.