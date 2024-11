Truyol: "No permitiremos que el odio contamine nuestra sociedad"

Primera jornada del II Fin de Semana Antifascista que se celebra en Palma - MÉS PER PALMA

MÉS per Palma celebra el II Fin de Semana Antifascista para hacer frente a la extrema derecha

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal MÉS per Palma, Neus Truyol, ha afirmado que desde su partido "no se permitirá que el odio contamine nuestra sociedad", unas palabras que ha pronunciado con motivo de la inauguración del II Fin de Semana Antifascista, organizado por MÉS per Palma y las Fundaciones Darder i Mascaró, Visc a Mallorca y la Fundació Coppieters, que se celebra este viernes, 29 de noviembre, y sábado, día 30 del mismo mes, para hacer frente a la extrema derecha.

En una nota de prensa, MÉS per Palma ha informado que este viernes y sábado celebra el II Fin de semana Antifascista, con el que Palma se convierte en un centro de reflexión y de acción contra la extrema derecha. Estas jornadas, que cuentan con la participación de figuras destacadas de la política, la cultura y el activismo internacional, tienen como objetivo ofrecer herramientas para combatir "el discurso del odio" y fomentar una sociedad "más justa e inclusiva".

Truyol ha inaugurado las jornadas destacando la necesidad de una acción decidida ante la creciente presencia de la extrema derecha. "Estas jornadas son una respuesta directa y democrática a aquellos que quieren dividirnos con el discurso del odio. Palma se planta, y lo hace con ideas, reflexión y acción", ha afirmado.

PROGRAMA DEL II FIN DE SEMANA ANTIFASCISTA

El II Fin de Semana Antifascista ha incluido una charla inaugural con Fonsi Loaiza, este mismo viernes, en la que se ha analizado el diseño del discurso de la extrema derecha y como hacerle frente.

El sábado, segunda jornada del II Fin de Semana Antifascista, habrá una Ruta histórica, un recorrido por la Palma antifascista de los 90 a cargo del escritor Albert Herranz. Y, por la tarde, se celebrarán dos mesas redondas, en las que expertos de alrededor del mundo, como Irantzu Varela (Euskal Herria), Dino Sakanovic (Bosnia y Herzegovina) o Gautier Sabrià (Catalunya Nord), compartirán experiencias locales y globales para combatir el fascismo.

LA EXTREMA DERECHA: "UN RETO GLOBAL CON SOLUCIONES LOCALES"

Durante su intervención, Truyol ha criticado la, en su opinión, "alarmante normalización" del discurso de la extrema derecha.

"Estas jornadas son esenciales para contrarrestar un modelo político que promueve la división, el racismo y el ataque a los derechos sociales. Necesitamos estrategias para resistir y avanzar, no solo como ciudad, sino también como sociedad", ha añadido

COMPROMISO CON LA CULTURA Y LA DIVERSIDAD

En paralelo a las actividades, habrá una Feria del Libro Antifascista y un servicio de ludoteca para facilitar la participación de las familias.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de MÉS per Palma con la cultura "como herramienta de transformación y de resistencia". La organización ha reafirmado así su apuesta por "construir un futuro en que la convivencia y los derechos humanos prevalezcan ante los intentos de fracturar la sociedad".

"Estas jornadas son una demostración que Palma no cederá ante la extrema derecha. Nuestra ciudad seguirá siendo un espacio de libertad y diversidad", ha concluido Truyol.