El TSJIB pide a Penalva que justifique el retraso en su personación quincenal

Archivo - El juez Manuel Penalva (c) y el fiscal Miguel Ángel Subirán (d), a su llegada a un juicio contra los investigados del caso Cursach, a 22 de junio de 2023. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha solicitado el exjuez Manuel Penalva que justifique el retraso de un día en su personación quincenal en sede judicial.

Según ha informado el TSJIB, la Sala Civil y Penal tiene constancia de que Penalva se personó este martes por la tarde, aunque tendría que haberlo hecho el lunes.

Por ello, el Tribunal le ha solicitado que justifique su falta de presentación, aunque no lo está buscando.