Una tubería rota inunda la calle Oms sin afectar al suministro

Archivo - Un operario de Emaya. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería ha anegado la calle Oms de Palma, aunque sin afectar al suministro de los vecinos.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Palma, el incidente se ha registrado alrededor de las 05.45 horas de este miércoles, a la altura del número 31.

Los operarios de Emaya se han desplazado rápidamente hasta el lugar para efectuar la reparación, mientras la Policía Local controla el paso de los peatones, que pueden transitar con precaución.

Cort ha señalado que la previsión es que la avería quede resuelta a primera hora de la tarde.