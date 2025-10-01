El túnel de Sóller cerrará por la noche desde el próximo lunes por tareas de mantenimiento

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Sóller cerrará por la noche durante un mes para realizar tareas de mantenimiento y de mejora en los sistemas de seguridad.

El cierre, según ha indicado el Consell de Mallorca en nota de prensa, se iniciará a partir del próximo lunes, 6 de octubre, de lunes a jueves entre las 22.00 horas hasta las 6.00 horas de la mañana. Está previsto que las tareas se alarguen hasta la segunda semana de noviembre.

Las mejoras suponen una inversión de unos 600.000 euros para la institución insular que afectarán a los sistemas de comunicación que dan apoyo a la seguridad de la infraestructura. También se sustituirá las cámaras obsoletas y el sistema de detección de accidentes.

De hecho, se instalarán y renovarán más de tres kilómetros de fibra óptica y de cableado asociados a estos dispositivos. Además, se realizarán tareas habituales de mantenimiento como la limpieza de los drenajes o la revisión de los dispositivos contra incendios y de ventilación.

Los únicos vehículos que estarán autorizados para pasar serán el transporte público, principalmente los autobuses del TIB, y los vehículos de emergencias. Durante este tiempo también está previsto hacer trabajos de mantenimiento nocturnos en el túnel de Sa Mola que se encuentra bajando hacia el puerto de Sóller.