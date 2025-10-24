El túnel de Sóller estará abierto este domingo debido a una interrupción de las obras

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Sóller permanecerá abierto este domingo, 26 de octubre, por la interrupción de un día en las obras que se están llevando a cabo durante este mes.

Cabe recordar que el túnel de Sóller cierra por las noches desde el pasado 6 de octubre para realizar tareas de mantenimiento y de mejora en los sistemas de seguridad.

Según ha informado el servicio de Carreteras del Consell de Mallorca, este domingo el túnel estará abierto durante toda la noche.

El lunes se retomarán los cierres habituales, de 22.00 a 06.00 horas. Está previsto que las tareas se alarguen hasta la segunda semana de noviembre.