UGT apoya las propuestas del PSIB para subir el ITS y crear un impuesto para coches matriculados fuera de las islas

De izquierda a derecha, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, el secretario general de UGT Baleares, Pedro Homar, y el diputado del PSIB, Llorenç Pou, mantienen una reunión. - PSIB

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha dado su apoyo a las iniciativas del PSIB para aumentar el impuesto de turismo sostenible, el canon del agua a los grandes consumidores y crear un impuesto para los coches matriculados fuera de Baleares.

Estas son algunos de los puntos en los que han coincidido el secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, y el diputado del PSIB Llorenç Pou, durante una reunión que han mantenido este miércoles.

En una nota de prensa, el PSIB ha afirmado que ambas organizaciones se han mostrado favorables en que hay que tomar "medidas valientes" y de carácter "urgente" para avanzar contra "la saturación turística en Baleares".

Otro de los puntos que los socialistas han trasladado a Homar es la iniciativa para prohibir el alquiler turístico en pisos plurifamiliares en todas las islas.

La reunión también ha servido para poner de manifiesto la necesidad de tomar medidas "antes del inicio de la próxima temporada turística" y romper así la "situación de bloqueo", del que han acusado al Govern por llevar "más de un año anunciando medidas que no llega a poner en marcha".

Al finalizar la reunión mantenida, los socialistas han podido constatar la coincidencia de análisis de la situación con UGT, al igual que lo hizo CCOO y Pimem en la reuniones mantenidas el mes pasado.

En este sentido, el PSIB ha aseverado que trabajará con los agentes económicos y sociales, y con otras entidades u organizaciones empresariales, para explicar la agenda de los socialistas y poner en marcha medidas que "no pueden dilatarse más para avanzar lo antes posible".

Los socialistas han incidido en que, de acuerdo con las propuestas de resolución aprobadas entre PSIB y PP en el Parlament tras el Debate de Política General, el Govern debe convocar antes de que acabe el año la mesa de Diálogo Social, para debatir estas propuestas, sobre las que el PSIB ya se ha manifestado a favor de que se pongan en marcha "lo antes posible".