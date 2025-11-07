La UIB formará a trabajadores sociales en la detección de situaciones de riesgo en la infancia

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y el vicerrector de Ordenación Académica y Política de Posgrado y Formación Permanente de la UIB, Maurici Mus. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) formará a profesionales y futuros trabajadores sociales en la detección e intervención de situaciones de riesgo en la infancia.

El nuevo título propio en Especialista Universitario en Intervención para la Protección de la Infancia y Apoyo a las Familias se pondrá en marcha gracias a un convenio con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Este ha sido firmado la mañana de este viernes entre el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y el vicerrector de Ordenación Académica y Política de Posgrado y Formación Permanente de la UIB, Maurici Mus.

El curso, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, tendrá 30 créditos ECTS y 25 plazas, comenzará el próximo mes de diciembre, estará dirigido tanto a profesionales en activo como a estudiantes de las ramas psicosocioeducativas que deseen especializarse y combinará la formación teórica y práctica.

Además, el convenio establece que la Fundación Universidad-Empresa (Fueib) reservará hasta 12 plazas para profesionales del IMAS, quienes disfrutarán de una bonificación del 80% del importe de la matrícula. El organismo dependiente del Consell se encargará de realizar la selección de los candidatos.

El objetivo de este título propio es mejorar la capacitación y la especialización de los profesionales que trabajan con niños y adolescentes.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha considerado que el curso supone "un paso adelante para garantizar que los profesionales tengan la mejor formación posible para detectar y actuar ante cualquier situación de riesgo o violencia infantil".

"Es una apuesta firme por la calidad y la protección efectiva de nuestros niños y niñas", ha subrayado.

Esta iniciativa da cumplimiento la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que establece la obligación de garantizar la formación especializada de los profesionales que trabajan con menores.

En este sentido, ha destacado la institución insular, Mallorca se convierte en pionera a escala estatal en la creación de un itinerario formativo universitario específico para este ámbito.