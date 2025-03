La UIB y el Idisba participan en un ensayo clínico que mejora el pronóstico de pacientes con estenosis aórtica severa

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba) han participado en un ensayo clínico internacional que apunta a que la dapagliflozina mejora el pronóstico de los pacientes con estenosis aórtica severa.

El cardiólogo del Hospital Universitario de Son Espases, investigador del Idibsa y profesor de la UIB Xavier Rosselló ha sido el coordinador metodológico y estadístico del estudio.

Según ha informado el centro universitario en un comunicado, el estudio fue presentado el pasado 29 de marzo en el congreso del 'American College of Cardiology' celebrado en Chicago y fue publicado de forma simultánea en la revista 'New England Journal of Medicine'.

La investigación ha permitido demostrar que la dapagliflozina, eficaz para tratar a pacientes que padecen de diabetes, insuficiencia cardiaca o enfermedades renales crónicas, también mejora el pronóstico de los pacientes con estenosis aórtica severa, una enfermedad valvular que afecta principalmente a personas de avanzada edad.

En concreto, el estudio ha certificado que el citado medicamento redice la mortalidad, los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca y las visitas a urgencias de estos pacientes.

En él han participado 1.257 pacientes de 39 centros hospitalarios de España, entre ellos Son Espases. Todos ellos con una característica común, haber estado recientemente intervenidos mediante cateterismo de una estenosis aórtica severa.

La mitad de los enfermos fueron recetados dapagliflozina, mientras que a la otra mitad no. Después de un año de seguimiento, la tasa de mortalidad o empeoramiento de la insuficiencia cardiaca fue del 15% entre los primeros y del 20,1% en los segundos, lo que ha permitido determinar que el fármaco mejora el pronóstico en más de un 25%.

La relevancia del estudio, además, reside en el hecho de que los pacientes pertenecen a un extracto de la población "que ha estado históricamente poco representado en los ensayos clínicos", según la UIB.

Los participantes en el estudio tienen una edad media de 82 años, cuando el promedio en las investigaciones sobre casos cardiovasculares se sitúa entre los 65 y los 70 años, "más alejados de la realidad demográfica".

Además, los pacientes con estenosis aórtica severa --la enfermedad valvular más prevalente -- habían sido excluidos de forma deliberada de los estudios realizados hasta ahora, al tratarse de una población con un nivel de riesgo muy elevado.

La investigación, que se ha llevado a cabo sin la colaboración de la industria farmacéutica, es asimismo relevante para la comunidad científica balear porque sitúa a la UIB, el Idisba y Son Espases como "centros de referencia para el análisis estadístico y la interpretación de ensayos clínicos que tienen el potencial de cambiar la vida de las personas".