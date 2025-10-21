Unanimidad en el Parlament reclamar cuidados paliativos presenciales las 24 horas de los 365 días del año

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado por unanimidad al Govern a garantizar que los profesionales especializados en cuidados paliativos presten atención presencial las 24 horas de los 365 días del año.

El pleno de la Cámara autonómica ha debatido este martes un punto de una proposición no de ley (PNL) del PSIB cuya votación en comisión parlamentaria quedó en empate.

Ahora ha salido adelante con 57 votos a favor, los de todos los grupos parlamentarios, y ninguno en contra.

La iniciativa fue debatida en la Comisión de Salud del Parlament el pasado 24 de septiembre y casi todos sus puntos salieron adelante con amplio consenso de los grupos. Solo quedó atrás, por el voto en contra del PP, el punto que ha llegado este martes al pleno.

Los diputados instaron entonces al Govern a fidelizar a los profesionales expertos en cuidados paliativos, así como que se ofrezcan a los profesionales eventuales contratos de larga duración para evitar la excesiva rotación en la unidad de cuidados paliativos pediátricos.

También le pidieron que trabaje para detectar a los pacientes que se puedan beneficiar de los cuidados paliativos, y al Gobierno central que revise y actualice la guía de cuidados paliativos pediátricos.

En materia de cuidadores, los grupos reclamaron que se promocionen medidas y programas para prevenir y detectar el riesgo de fatiga del cuidados y que se instaure un programa de respiro del cuidador de los niños que se encuentran en situación paliativa.

Además, instaron por unanimidad a que se ofrezca, siempre que sea la preferencia de las familias, que los pacientes mueran en sus domicilios en compañía de los profesionales necesarios, y que se ofrezca formación específica en cuidados paliativos pediátricos a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que participen en la atención a niños y jóvenes.