Unanimidad en el Parlament para reclamar al Gobierno que financie la ampliación de la red ferroviaria de Mallorca

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha apoyado por unanimidad reclamar al Gobierno que financie la ampliación de la red ferroviaria de Mallorca con el impulso de un convenio que garantice una dotación proporcional a la que se realiza en la Península.

Es uno de la treintena de puntos que incluye una moción defendida por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa en el pleno de la Cámara autonómica de este martes.

La iniciativa, que ha incluido varias enmiendas propuestas por la mayoría de grupos parlamentarios, ha recibido un amplio apoyo y también reclama, por ejemplo, que se incorpore en el plan director de movilidad la ampliación de la red ferroviaria hasta Ponent.