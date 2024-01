Unidas Podemos advierte a Prohens que "no puede gobernar de espaldas y, en el peor de los casos, sin Parlament"

PALMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha advertido a la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, que "la crisis que está sucediendo no es parlamentaria, es de Govern, porque ella no puede gobernar de espaldas y, en el peor de los casos, sin Parlament".

Así se ha expresado Gómez este martes en declaraciones a los medios, opinando que Prohens "tiene un acuerdo con un partido que ahora mismo está absolutamente explosionado", y ha lamentado "tener que escoger entre la ultraderecha y los mercenarios".

"Prohens no puede hacer ver que no pasa nada; no puede hacer ver que puede gobernar en minoría, porque no puede", ha insistido la diputada, pidiéndole a la presidenta que dé "un paso al frente" y presente ella misma "una cuestión de confianza para que el resto de partidos y el resto de la ciudadanía sepa en manos de quién está el Govern".

En resumen, ha pedido a la líder del Ejecutivo autonómico que aclare si el Govern "está en manos de su partido, el PP, o en manos de un grupo de personas que ya ni identifica con sus nombres y apellidos".

Por otro lado, Gómez ha calificado lo sucedido en Vox como un "fraude de ley" y ha criticado que piensen que "cuando se tiene un grupo parlamentario constituido se puede hacer todo lo que te dé la gana".

La parlamentaria ha recordado, en este sentido, que Prohens tiene un acuerdo firmado con Vox y ha exigido que aclare "con qué partido estará gobernando a partir de ahora", porque su socio "aparentemente ha dejado de existir y, por tanto, debe dar un paso al frente y explicar qué piensa hacer".

"Unos ganan, otros no, pero toda la ciudadanía está representada aquí en el Parlament. Que dé la cara y presente esta cuestión", ha finalizado la diputada.