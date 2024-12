Unidas Podemos cree que el acuerdo entre el PP y la izquierda "se queda corto" si no incluye el cese de Le Senne

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha considerado que el acuerdo alcanzado entre el PP y los grupos parlamentarios de la izquierda este martes "se queda corto" si no incluye el cese del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y la prohibición total de construcción en zonas inundables.

Así se ha expresado el portavoz de la formación morada Jesús Jurado, después de que los 'populares' hayan aplazado la votación de la derogación de la ley de memoria democrática a cambio de la abstención de la oposición en el futuro decreto para eliminar las enmiendas de Vox aprobadas por error en la ley de simplificación administrativa.

Jurado ha tachado de "vergonzoso" que el PP, a su juicio, continúe utilizando la memoria democrática y a las víctimas del franquismo como moneda de cambio, primero con Vox y ahora, "como necesita ayuda, con otros partidos de la izquierda para que le arreglen sus desastres parlamentarios".

Además, el que fuera secretario autonómico de Memoria Democrática ha considerado que el pacto "se queda corto" en tanto en cuanto no contempla el "cese inmediato" de Le Senne, "un presidente del Parlament indigno y que ha atacado a las víctimas del franquismo".

"Es el momento de exigir otras cosas al PP, como puede ser poner sobre la mesa la prohibición absoluta de la construcción en terrenos inundables", ha propuesto. También ha hablado de la necesidad de pedir al Govern lo que consideran que "necesita la sociedad balear".

En cualquier caso, según ha explicado en un comunicado, desde Unidas Podemos no confían en que el PP cumpla con sus compromisos. "Yo no he visto ningún papel firmado que diga que la ley no se debe derogar, y mi obligación es no fiarme un pelo de la derecha cuando hablamos de derechos humanos", ha concluido.