La Universitat de Mallorca presenta a Prohens el plan estratégico para poner en marcha el centro

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe al rector de la Universitat de Mallorca (UMAC-Adema), Pere Riutord, y al presidente del Consejo de Gobierno del centro, Diego González. - CAIB

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido en audiencia al rector de la Universitat de Mallorca (UMAC-Adema), Pere Riutord, y al presidente del Consejo de Gobierno del centro, Diego González, quienes le han explicado el plan estratégico para poner en marcha la institución.

En declaraciones a los medios después de la reunión, a la que también ha asistido el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, los representantes de la universidad han agradecido el encuentro, que ha servido para exponer "el inicio" de la UMAC.

La institución trabaja con la previsión de comenzar progresivamente la implantación de nuevas titulaciones a partir del curso 2027-2028, una vez completados los procesos de evaluación, verificación y autorización, ha subrayado Adema en un comunicado posterior.

El presidente del Consejo de Gobierno del centro ha destacado que la institución está "muy ilusionada" con la puesta en marcha de la nueva universidad y con los avances que se están realizando. El objetivo, ha subrayado, es construir un proyecto "sólido, transformador y profundamente conectado" con la realidad de la isla.

Uno de los principales avances expuestos durante la audiencia ha sido la presentación ante la Agencia de Calidad Universitaria de Baleares (Aquib) de 19 memorias académicas de nuevas titulaciones de grado y másteres de posgrado, iniciando así los procedimientos de evaluación y verificación.

El rector de la Universitat de Mallorca ha señalado que la futura oferta académica responde a la voluntad de construir una universidad "estrechamente conectada" con las necesidades reales del territorio.

"Queremos identificar dónde existe una necesidad real de profesionales y de conocimiento y construir nuestra oferta académica en torno a esos retos", ha explicado, destacando ámbitos como la salud, la tecnología, la arquitectura, el diseño, los datos, las ciencias sociales y la gestión.

La puesta en marcha de la Universitat de Mallorca supone una inversión cercana a los 73 millones de euros para desplegar las titulaciones en su primera fase. La institución ha ejecutado aproximadamente la mitad de esta inversión, destinada principalmente a la creación, adecuación y equipamiento de sus infraestructuras universitarias.

Durante los próximos diez años, la Universitat de Mallorca prevé dedicar más de nueve millones de euros a becas, con especial atención al alumnado de menor renta y alto rendimiento académico.

APUESTA POR EIVISSA Y MENORCA

La dimensión territorial e interinsular de la Universitat de Mallorca ha sido otro de los principales asuntos abordados durante la audiencia en el Consolat de Mar.

Según ha avanzado el presidente del Consejo de Gobierno la UMAC prevé avanzar en la formalización de acuerdos estratégicos en Eivissa vinculados a las Ciencias de la Salud, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación práctica del alumnado y reforzar la colaboración con el entorno sanitario de la isla.

También se busca generar nuevas oportunidades de investigación aplicada, innovación y transferencia de conocimiento, así como contribuir a paliar el déficit de profesionales sanitarios.

"Este modelo de colaboración y formación se extenderá posteriormente también a Menorca, reforzando la dimensión interinsular del proyecto universitario", ha explicado González.

Uno de los objetivos planteados es que el futuro Grado en Medicina tenga una dimensión "verdaderamente balear" y que parte de la formación clínica y práctica del alumnado pueda desarrollarse en Eivissa y Menorca.

Según González, la voluntad de la institución es que "los futuros estudiantes puedan conocer durante su formación la realidad sanitaria de las Islas, establecer vínculos con sus centros y profesionales y que esta experiencia contribuya, a medio y largo plazo, a favorecer la generación y retención de talento sanitario".

INVESTIGACIÓN Y MODELO ACADÉMICO

También han hecho hincapié en el encuentro en la investigación, destacando que el centro universitario dispone de un Plan Plurianual de Investigación y Transferencia 2026-2031, con el objetivo de ordenar progresivamente la actividad científica, la innovación, la transferencia de conocimiento y la formación doctoral.

La institución cuenta además con un equipo investigador que constituye la base para el desarrollo de nuevos grupos y proyectos científicos, ha sostenido Adema.

La actividad se articulará principalmente a través del Centro de Investigación Universitario en Ciencias Médicas y del Centro de Investigación Universitario de Arquitectura, Arte y Ciencias Sociales.

Entre sus elementos "centrales", han explicado, se encuentra la cercanía con el alumnado, con el objetivo de promover una atención personalizada, el acompañamiento académico y una relación próxima entre estudiantes, profesorado y comunidad universitaria.

La universidad también quiere vincular la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento con los retos reales de Baleares, impulsando proyectos de aprendizaje-servicio, investigación aplicada y colaboración con instituciones, entidades sociales, empresas, centros educativos y agentes del territorio.

El Plan Estratégico contempla el desarrollo progresivo de una oferta universitaria completa de grado, máster y doctorado.

La UMAC avanzará en la creación de la Escuela de Doctorado de la Universitat de Mallorca, inicialmente con los programas de Doctorado en Ciencias de la Salud y Doctorado en Arte, Arquitectura y Transformaciones Sociales.

El centro afronta esta nueva etapa con sus principales infraestructuras universitarias ya operativas, en concreto, el Campus Coll d'en Rabassa, el de Palma-Son Rossinyol, el de Inca y el de Jaume III.

Además, continuará ampliando sus acuerdos con hospitales, centros sanitarios, empresas, colegios profesionales, instituciones públicas, entidades culturales y organizaciones sociales.

La nueva oferta académica incluirá inicialmente los grados en Biomedicina, Ingeniería de la Salud, Medicina, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética y Odontología -también en inglés-.

A ellos se sumarán Arquitectura, Bellas Artes -también en inglés-, Ciencias Políticas, Administración Pública, Dirección de Empresa Deportiva, Diseño, Diseño de Videojuegos, Ingeniería de Datos, Sociología y el doble grado en Sociología e Ingeniería de Datos.

La formación de posgrado se completará con los másteres en Cirugía e Implantología Oral, Ingeniería de la Salud Oral, Nutrición Clínica, Odontología Digital -también en inglés-, Arquitectura habilitante, Professional Development en Bellas Artes y Diseño de Productos, además de los doctorados en Ciencias de la Salud y en Arte, Arquitectura y Transformaciones Sociales.