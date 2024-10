UP cree que exigir cinco años de residencia para acceder a vivienda pública "suena a clasismo e, incluso, a racismo"

PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos en el Parlament balear, Cristina Gómez, ha considerado que el anuncio hecho por parte de la presidenta del Govern, Marga Prohens, este martes, durante el Debate de Política General de Baleares, de que los interesados en acceder a una de las viviendas del programa 'Alquiler Seguro' en régimen de alquiler tendrán que acreditar cinco años de residencia, igual que con las viviendas protegidas, "suena a clasismo e, incluso a racismo" y le ha recordado que "muchas veces las ganancias de las empresas de Baleares se los curran quienes vienen de fuera a trabajar en la comunidad".

Gómez se ha pronunciado así, en una rueda de prensa, en la que ha criticado que Prohens "haya desvinculado "totalmente la falta de vivienda y los precios especulativos de lo que es el monocultivo turístico o la masificación turística" que, según la diputada, "son las dos caras de una misma moneda". Pues, "en Baleares el principal factor de empobrecimiento y que provoca que más de un 80 por ciento de la población tenga un perfil socioeconómico que le permitiría acceder a una vivienda de protección oficial, porque cumpliría los requisitos, no puede acceder a una vivienda no por las ganancias de las familias, que casi todas son trabajadoras, si no por el precio". "No tenemos un problema de colectivos vulnerables, sino de precios", ha hecho hincapié.