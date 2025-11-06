Urtasun urge a buscar una alternativa a las obras que afectan a 'Menorca Talayótica'

Archivo - El Poblado Talayótico de Trepucó, a 18 de septiembre de 2023, en Menorca - Alba Redondo - Europa Press - Archivo

MENORCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha remitido este jueves una carta al presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y al conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzá Mayol, para solicitarles que busquen una alternativa al proyecto de construcción del paso elevado en la carretera próxima a las navetas talayóticas de Rafal Rubí, tal y como recomienda la Unesco.

El pasado 20 de octubre, se recibió una carta del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, que incluía el informe de Icomos Internacional sobre el estado de 'Menorca Talayótica', que ya ha sido remitido al Consell de Menorca.

Este informe recomienda detener el proyecto de construcción del paso elevado en la carretera próxima a las navetas talayóticas de Rafal Rubí, y buscar una solución de consenso que no afecte a este bien Patrimonio Mundial.

En su misiva, el ministro de Cultura insta a seguir las recomendaciones del organismo internacional, y propone una reunión de carácter técnico en la que se pueda abordar cómo garantizar que las actuaciones sobre 'Menorca Talayótica' se desarrollen en coherencia con los compromisos internacionales de protección de este bien.