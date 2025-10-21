USAE califica de "histórico" el preacuerdo alcanzado en el Tamib para los trabajadores de Fundación para la Dependencia

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE) ha calificado de "histórico" el preacuerdo alcanzado este martes en el Tamib para los trabajadores de la Fundación para la Dependencia, al recoger éste las principales reivindicaciones de los profesionales.

En una nota de prensa, USAE ha valorado que, en el encuentro de este martes en el Tamib entre el comité de huelga, la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de Baleares (FASD), la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia y la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, el Govern haya presentado un preacuerdo que recoge las principales reivindicaciones de los profesionales, asumiendo la necesidad de equiparar el salario con quienes directamente están contratados por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), tal y como se reclamaba desde 2019.

Así, el documento recoge la modificación normativa para eliminar el obstáculo legal que impedía aplicar la mejora salarial, el inicio de los trámites este mismo mes de octubre para activar los mecanismos legales que harán posible su aplicación, la subida salarial, en los términos planteados inicialmente, para todo el personal de la Fundación --queda pendiente valorar la inclusión del personal de informática, que será subrogado, para garantizar que también se beneficie de la equiparación en el momento de su incorporación al nuevo marco--, y su aplicación con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, con la intención de realizar el abono antes de finalizar el año.

"Desde el Comité Intercentros valoramos positivamente este preacuerdo, que surge gracias a la unión, la fuerza y la dignidad con la que todos los trabajadores hemos defendido esta causa", han expresado los responsables de USAE en la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de Ibiza y Mallorca, Isabel García y Agustín Peña

"Después de años de reivindicaciones, por fin tenemos un compromiso político y técnico que apunta a una solución estructural y definitiva", han explicado. "Aun así", han considerado necesario "mantener la prudencia y la unidad hasta que se vean los avances concretos en los plazos comprometidos".

No obstante, como "gesto de buena voluntad y confianza", los trabajadores han decidido suspender la huelga y las concentraciones hasta el próximo jueves, día 30 del mes de octubre, "cuando se celebrará una nueva reunión en el Tamib, durante la que se prevé se lleve a cabo la firma del acuerdo", han concluido los responsables de USAE en la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de Ibiza y Mallorca.