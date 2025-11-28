USO acepta la propuesta presentada por Educación para la devolución del 2,9% congelado a los docentes de la concertada

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de USO Baleares ha aceptado la propuesta de la Conselleria de Educación y Universidades para hacer efectivo el pago del incremento salarial del 2,9% que quedó congelado durante los años 2020 y 2021 a los docentes de la escuela concertada.

El sindicato, en un comunicado, ha exigido "garantías reales" de que esta devolución vaya a llevarse a cabo y ha celebrado que el Govern haya rectificado una primera oferta que era "absolutamente inaceptable".

Entre sus reclamaciones se encuentran que los pagos del 2,9% que se plantean para abril de 2026 y marzo de 2027, del 50% cada uno, incluyan el compromiso firma de que las partidas estarán incluidas en los presupuestos.

Par USO, supeditar los pagos a la "disponibilidad presupuestaria" podría abrir la puerta a nuevos retrasos, lo que supondría "una falta de respeto" hacia un colectivo que "ya acumula años de discriminación salarial".

La organización sindical también ha pedido que cualquier mejora que logren los docentes de la pública se aplique a los de la concertada. "No somos un sector de segunda y no permitiremos más desigualdades", ha subrayado.

USO ha explicado que "se ha visto obligado" a aceptar esta última propuesta de Educación porque en la mesa sectorial se ha comunicado que, igual que sucederá en la pública, a principios de 2026 se hará efectivo el pago del 2,5% del IPC correspondiente a 2025, con carácter retroactivo a enero de este año, y del 1,5% del IPC correspondiente a 2026, con efectos sobre el próximo enero.

El sindicato ha confiado en que este acuerdo pueda ser el punto de partida "para avanzar en la igualdad real y efectiva entre todos los trabajadores de la pública y la concertada en Baleares" a través de un nuevo acuerdo que recoja las peticiones del segundo colectivo.

Cabe recordar que UGT ya aceptó la propuesta del Ejecutivo autonómico el pasado martes y que previsiblemente la semana que viene se llevará a cabo la firma del documento.