USO reclama en la Conselleria de Educación la recuperación de las retribuciones congeladas en 2020 y 2021

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) - El sindicato USO ha protagonizado este martes una concentración frente a la Conselleria de Educación para reclamar la recuperación de las retribuciones retributivas congeladas en 2020 y 2021 y un plus de insularidad.

En concreto, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y de los profesores de religión de la pública ha exigido que se firme un acuerdo que garantice la recuperación del 2% de 2020 y el 0,9% 2021 y el plus de insularidad.

La organización ha señalado que recordado que la sentencia del Tribunal Superior de Baleares (TSJIB) únicamente declara improcedente la congelación salarial de las retribuciones básicas a los empleados públicos de la comunidad.

De este modo, no da cobertura legal para que se pueda aplicar la recuperación de estas cantidades a las trabajadores de la concertada y los profesores de religión.

USO ha instado así a la Conselleria a que convoque la Mesa Sectorial de la Concertada para llevar a cabo la firma del acuerdo.

El sindicato ha venido reclamando al actual equipo de la Conselleria que revise y mejore el acuerdo 2023-2027 firmado con el sector por parte del anterior Govern, que consideran insuficiente.

La organización sindical ha pedido que se tengan en cuenta las reivindicaciones que han trasladado los trabajadores, entre ellas, que se incluya en pago delegado a los trabajadores del personal de administración y servicios (PAS) y las maestras de 0-3 años, y que se equiparen permisos, licencias y autorizaciones con los profesionales de la pública.

También reclaman que se aplique al profesorado mayor de 55 años de centros concertados ordinarios, y de centros de Infantil y de Educación Especial la reducción de hasta tres horas de la jornada como los homólogos de la enseñanza pública, y que se dote de estabilidad económica y laboral al personal ATE.

Exigen igualmente que los trabajadores de la enseñanza concertada perciban los sexenios con las mismas cantidades que los homólogos de la pública y que se introduzca el pago de un complemento equivalente al Complemento Específico Autonómico de los de la pública.

La organización ha reclamado, por otra parte, que se prorroguen las jubilaciones parciales y se ejecute el acuerdo de jubilaciones vigente, y que se equipare el plus insularidad al de los homólogos de la pública.