Vecino del piso incendiado en una finca de Palma tras una discusión dice que se despertó y "vio todo lleno de humo"

La víctima, pareja del acusado, se ha acogido a su derecho a no declarar

El presidente de la comunidad y vecino del piso de Palma que en diciembre de 2023 fue supuestamente incendiado a propósito por un hombre tras una discusión con su mujer y su hijo dentro ha señalado en el juicio que tras ser alertado por su mujer "vio todo lleno de humo".

En la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha comenzado este martes el juicio contra el hombre acusado de prender fuego a su casa en Palma con su mujer y su hijo de tres años dentro.

Tras aceptarse, a petición de la defensa, que el acusado declare en último lugar, la sesión ha comenzado con la presencia de la pareja del procesado que, sin embargo, se ha acogido a su derecho a no declarar. Cabe recordar que renunció a la acusación y solicitó el archivo de la causa.

OLÍA A HUMO

En relación a la noche de los hechos, el presidente de la comunidad de vecinos ha explicado que fue su esposa la que, cuando ya estaban en la cama, le dijo que olía a humo. Al salir a la escalera, ha seguido, "se encontró con el vecino del segundo tratando de sofocar el incendio con un extintor".

No supo más de las consecuencias inmediatas del siniestro porque por orden de los bomberos se introdujo de nuevo en la vivienda y tomó las habituales medidas de seguridad. Finalmente, no tuvieron que ser desalojados. Interrogado por la fiscal, el testigo ha asegurado que no recuerda que hubiera "discusiones o golpes" entre la pareja.

Fue él, según ha continuado relatando, el que alertó a policías y bomberos de la presencia de una persona mayor con movilidad reducida que vivía en el piso contiguo al afectado.

El anciano ha comparecido acompañado de una sobrina y ha recordado que los bomberos "le sacaron de malas maneras", a pesar de que les estaba avisando de que le estaban haciendo daño. El hombre, en todo caso, no precisó ingreso hospitalario y ha asegurado que no sintió miedo. "¡A mis 94 años!", ha exclamado.

El testigo no reclama ninguna cantidad por los daños, que ya fueron satisfechos por el seguro. "Estaba todo negro negro, pero luego quedó todo blanco blanco", ha explicado.

Tampoco reclama cantidad alguna, más allá de los algo más de 4.000 euros que dejó de percibir al no poder alquilar la vivienda, la propietaria del piso, que ya recibió del seguro algo más de 60.000 euros.

13 AÑOS DE CÁRCEL

La fiscal reclama para el procesado una condena de 13 años de prisión por malos tratos e incendio, así como una indemnización de más de 50.000 euros para la propietaria del inmueble incendiado.

Los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando tras una discusión en presencia del menor, el hombre zarandeó a la mujer y la amenazó. Instantes después, según el escrito de acusación, el hombre cogió un mechero y prendió fuego a la alfombra. Todos, sin embargo, pudieron salieron de la vivienda.

ANGUSTIOSO RESCATE

El fuego se propagó rápidamente y llegó a afectar a la vivienda contigua, donde había una persona mayor con movilidad reducida, y que obligó a policías, que resultaron heridos por inhalación, a forzar la puerta a patadas, mientras esperaban a los bomberos.

El acusado de provocar el incendio fue localizado poco después en las inmediaciones, después de que los policías recibieran su descripción e ingresó en prisión.