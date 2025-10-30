Vecinos de Sa Casa Blanca alertan del riesgo del futuro polvorín de Son Sant Joan: "Nos pondrá una diana"

El portavoz de la Asociación de Vecinos de Es Pla de sa Casa Blanca, Pere Sansó, en el pleno del Ayuntamiento de Palma de este jueves. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El portavoz de la Asociación de Vecinos de Es Pla de sa Casa Blanca, Pere Sansó, ha alertado del peligro que el futuro polvorín que el Ministerio de Defensa proyecta en la base aérea de Son Sant Joan supondrá para el barrio.

Lo ha hecho durante su intervención en el pleno del Ayuntamiento de Palma celebrado este jueves y poco después de que el coronel jefe de la base aérea, Carlos de Montemayor, descartara posibles peligros para la ciudadanía.

Sansó ha lamentado que los vecinos del barrio se tuvieran que enterar de este proyecto por la prensa y que, pese a que se puso en contacto con los diferentes partidos con representación municipal, estos no supieron darle más información al respecto.

El portavoz vecinal ha asegurado que, tras consultar la documentación pública acerca del polvorín, ha podido constatar que este estará a unos 300 metros de distancia de la casa más cercana y a un kilómetro del núcleo en el que viven familias y hay escuelas, comercios y parques.

Sansó ha reprochado al PSOE el hecho de que el proyecto venga del departamento que dirige una ministra socialista, Margarita Robles, y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, "que le parezca perfecto la construcción del bunker".

"Por muchas medidas de seguridad que se apliquen, el hecho de tener este almacén a unos centenares de metros supone un potencial peligro. En el caso de un conflicto bélico supondría un blanco, nos pondrá una diana a los vecinos de Sa Casa Blanca", ha advertido.

Por último, ha pedido al Ayuntamiento de Palma que se posicione en contra del proyecto de forma pública y a todas las instituciones de Baleares que, en la medida de sus posibilidades, busquen manera de pararlo.

LA POSTURA DE LOS PARTIDOS

Los diferentes grupos municipales también han debatido sobre este asunto en el debate de dos mociones, una de Unidas Podemos y otra de MÉS per Palma, relativas a declarar Palma como una ciudad de paz y a frenar la militarización.

La regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha arrancado su intervención criticado la "hipocresía" de los socialistas por pedir un minuto de silencio por Gaza pero, a la vez, no rechazar el polvorín.

"No han movido un dedo para frenar el genocidio. A lo sumo, medidas cosméticas. Han hecho tacticismo político para sacar rédito del peor genocidio del siglo XXI, y la derecha es igual de cómplice que ustedes", ha sostenido.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha defendido la necesidad de evitar que en la capital balear "se juegue con la guerra". "Debemos desmilitarizar las sociedades para conseguir la paz y la buena convivencia", ha dicho.

Sobre el futuro polvorín, la ecosoberanista, además de posicionarse en contra, ha considerado que si los socialistas "no sabían nada es grave, pero si lo sabían y no lo dijeron es más grave todavía".

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha celebrado de forma irónica que desde ambas formaciones de izquierda hayan presentado dos mociones "en contra del Gobierno después de años callando".

A su parecer, el Ejecutivo central "ha actuado de espaldas a la ciudadanía de Palma, de Mallorca y de Baleares, ignorando y faltando al respecto a las instituciones locales". "Aquí nadie sabe nada, hay un ocultismo absoluto", ha aseverado.

El regidor del PSOE Pepe Martínez ha admitido que el proyecto "podría haberse explicado mejor" pero ha reivindicado que se han publicado gran cantidad de documentos al respecto.

"Tenemos más información de este almacén que sobre lo que se hará con el edificio de GESA. Necesitamos un discurso más sosegado", ha reclamado.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha defendido la necesidad de que las fuerzas armadas estén correctamente dotadas, en la línea con lo que están haciendo otros países europeos.

"Ustedes los separatistas y comunistas son especialistas en confundir, en el engaño. Y ahora pretenden que el Ejército del Aire no pueda cumplir con su misión, que estén desarmados", ha recriminado a la izquierda.

Tras el intercambio de pareceres, tanto el PP como el PSOE han cambiado el sentido de su voto en algunos de los puntos de las dos mociones que han permitido que salieran adelante.

Así, en líneas generales, el Ayuntamiento de Palma ha instado al Ministerio de Defensa a paralizar el proyecto del polvorín y ha denunciado públicamente su falta de transparencia y ha exigido participar en la planificación de cualquier infraestructura militar que se levante en la ciudad.

OTRA DISCUSIÓN POR LA FLOTILLA

A lo largo del debate, Muñoz y el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, quien en ese momento se encontraba dirigiendo el pleno, han vuelto a mantener una discusión a raíz de la participación de la regidora morada en la Global Sumud Flotilla.

Muñoz ha criticado que el alcalde, Jaime Martínez, le pidiera que devolviera el sueldo cobrado durante las semanas que se ausentó de sus funciones en el Ayuntamiento y le ha llamado "miserable" por "dejar tirada" a la palmesana Reyes Rigo, quien estuvo detenida varios días en una cárcel israelí.

"Miserable es cobrar 6.000 euros de este Ayuntamiento y no venir a trabajar en dos meses", le ha replicado Bonet cuando la regidora ha acabado su intervención.