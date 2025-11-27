Vecinos de Son Bordoy protestan en Cort contra su desahucio: "Mucho ir a misa pero a los pobres no se les ayuda nunca"

Vecinos de Son Bordoy protestan en Cort contra su desahucio - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios integrantes de las familias que previsiblemente serán desahuciadas de las infraviviendas de Son Bordoy en las que residen desde hace años han intervenido este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Palma para protestar por su situación y reclamar una alternativa habitacional.

"Mucho ir a misa pero a los pobres no se les ayuda nunca", ha reprochado al equipo de gobierno la portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, durante su intervención.

Según ha lamentado, el lanzamiento dejaría en la calle a cerca de 200 personas, entre ellas algunas con discapacidad, vítimas de violencia de género o menores de edad. Así, desde la PAH han reclamado al alcalde, Jaime Martínez, una solución urgente para estas familias.

"No somos de ningún partido, somos de esta gente social", ha reivindicado, para después agregar que "lo más gracioso" es que "esta gente votó a Vox".