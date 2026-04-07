Los vehículos estacionados en el parking del Hospital Can Misses podrán permanecer un máximo de 72 horas

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EIVISSA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Eivissa y Formentera ha establecido un límite de 72 horas para el estacionamiento de los vehículos en el aparcamiento del Hospital Can Misses.

Este cambio se enmarca en una serie de medidas impulsadas por el Área de Salud de las Pitiusas con motivo de la entrada en vigor de una nueva Ordenanza Municipal, publicada en el BOIB del 12 de febrero de 2026.

Según ha informado el Área de Salud en un comunicado, el aparcamiento se rige por la legislación municipal del Ayuntamiento de Eivissa y los cambios producidos en la normativa municipal limitan a 72 horas el tiempo máximo de aparcamiento.

La nueva normativa permitirá al servicio del parking del Hospital Can Misses comunicar a la Policía Local las infracciones dentro del recinto, previa comunicación al usuario que supere el tiempo máximo de estacionamiento. A partir del tercer día, el turismo podrá ser retirado por el servicio de grúa municipal.

La única excepción que contempla la nueva medida adoptada es la del ingreso hospitalario como causa que imposibilite mover el coche tras las 72 horas de estacionamiento continuado, siempre que dicha circunstancia sea comunicada al personal del Área de Salud.

El servicio de aparcamiento de este hospital mantiene un control diario del número de días que llevan estacionados los vehículos y está en contacto permanente con la Policía Local para informar de aquellos automóviles que superen el período legalmente establecido.

Can Misses dispone de 900 plazas divididas en cuatro aparcamientos, tres de ellos para usuarios (P1, P2 y P4) con 600 plazas y el P3 destinado para los profesionales con 300 plazas más.

En septiembre de 2023 el Área de Salud puso en marcha una serie de medidas de control del aparcamiento, entre ellas, la bajada de barreras, que han mejorado el uso de los aparcamientos del hospital público de Eivissa y la percepción de los usuarios.

El Área de Salud encargó un estudio a la Sociedad Concesionaria Gran Hospital Can Misses que entre las principales conclusiones destacó que el aspecto disuasorio de la bajada de barreras había permitido aumentar el número de plazas libres un 5 por ciento y también que se había reducido hasta casi la práctica desaparición el volumen de vehículos que utilizaban el parking para estacionamientos de larga duración.

Tras la bajada de barreras, el estudio confirmó que el 70 por ciento de los vehículos permanecían allí menos de tres horas. En 2025 la grúa municipal retiró del parking del Hospital Can Misses nueve vehículos estacionados indebidamente.

Para el director gerente, Eduardo Escudero, es prioritario para el Área de Salud que sean los usuarios del Hospital Can Misses, sus familiares y los empleados, quienes puedan hacer uso de los diferentes aparcamientos con facilidad.

"Seguimos impulsando, junto a la Sociedad Concesionaria, medidas para acabar con la utilización inadecuada del parking y que sea utilizado por quienes realmente lo necesitan: los pacientes", ha agregado.