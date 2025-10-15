Una veintena de afectados declaran en la causa contra testigos del caso Cursach acusados de mentir en el juicio

Archivo - Penalva, Subirán y los agentes del Grupo de Blanqueo durante el juicio contra ellos en 2023. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 11 de Palma ha citado para este miércoles y el próximo lunes a una veintena de afectados en una causa abierta por falso testimonio contra testigos que declararon en el caso Cursach.

Se trata, según ha podido saber Europa Press, de personas que fueron supuestamente acusadas en falso y que finalmente fueron absueltas por varios testigos en el juicio contra el empresario, que acabó igualmente con su absolución.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma ha citado para el próximo 5 de noviembre a otros afectados en el marco de la causa abierta, en este caso, contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y los policías del Grupo de Blanqueo que les investiga por presunta detención ilegal, prevaricación, amenazas y coacciones.

Durante el juicio al magnate, estas personas relataron amenazas por parte del juez y el fiscal para guiar sus declaraciones. Fueron finalmente absueltos. En total hay tres causas abiertas.