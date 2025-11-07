La venta de turismos y furgonetas usados en Baleares baja un 12,4% en octubre, con 6.266 vehículos, según Ancove

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La venta de turismos y furgonetas de ocasión en Baleares ha bajado un 12,4% en octubre en comparación con el mismo mes de 2024, con un total de 6.266 vehículos.

Así se desprende de los datos publicados este viernes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) relativos al mes de octubre, en el que se vendieron 5.209 turismos (un 12% menos que en el año anterior) y 1.057 comerciales ligeros (una bajada del 14,6%).

Con estos datos, Baleares es la comunidad autónoma con el mayor descenso interanual y contrasta con los datos del conjunto del país, que ha registrado un aumento del 1,9% en las ventas de vehículos de ocasión respecto al mismo mes del año pasado.

Entre enero y octubre, en las Islas se han vendido un total de 49.491 turismos de ocasión, lo que representa un 0,3% más que en el mismo periodo de 2024, mientras que los comerciales de ocasión han bajado un 0,3%, con un total de 11.029 unidades.

DATOS NACIONALES

Las ventas de vehículos de ocasión en España han crecido un 1,9% en octubre respecto al mismo mes del año pasado, en total 244.793 unidades. Las de turismos alcanzan los 210.332 coches, con un incremento del 1,9% en el mes, y 34.461 comerciales ligeros, cuyas ventas suben el 1,5% en octubre.

En los diez primeros meses de 2025 se han comprado 2.112.922 vehículos de segunda mano; un 4,9% más que en el mismo periodo del pasado año. De ellos, 1.809.431 han sido turismos, que aumentan el 4,9% respecto al mismo periodo del año pasado, y 303.491 furgonetas, con un incremento de la compras del 4,8%.

Según Ancove, este mes vuelven a despuntar los turismos entre dos y tres años, con una subida cercana al 13%; mientras que los peores registros se han producido en las unidades de uno y dos años y de seis a diez, que caen en comparación con octubre de 2024. Los más antiguos, que superan los diez años, han crecido por encima de la media.

En el acumulado del año, el segmento de dos a tres años se ha colocado en cabeza, con un aumento del 14,5%, y los de tres a cinco años, con un 9%. El único que ha caído es el de uno y dos años y los más antiguos se alinean con el crecimiento medio.

En cuanto a las furgonetas, las de dos a tres años son, igualmente, las que más han crecido (26%), frente a los segmentos de menos de un año, de tres a cinco y de seis a diez, cuyas compras han caído en relación con octubre de 2024. Las de más edad han tenido también un mayor crecimiento que la media del mercado.

Por otro lado, las ventas de diésel y gasolina han continuado cayendo y los eléctricos han obtenido la mayor subida del mes, cerca del 60%, y 3.190 coches adquiridos. Tras ellos, los híbridos enchufables de gasolina han subido el 48% con 4.853 coches.