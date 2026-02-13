Vera defiende el adelanto de las oposiciones docentes: "Entiendo que es un poco un trasiego pero ya lo dijimos en enero"

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido el adelanto de las oposiciones docentes al mes de mayo y ha dicho entender "el trasiego" que puede suponer para los aspirantes, pero subrayando que la Conselleria "ya lo dijo el 9 de enero".

Así se ha expresado Vera en declaraciones a los medios antes de inaugurar el Congreso Educa Illes 2026 de los Colegios Diocesanos de Mallorca y Menorca, un día después que la mayoría de sindicatos se levantaran de la Mesa Sectorial de Educación como rechazo al adelanto.

Según ha remarcado, desde su Conselleria se informó a los sindicatos que las oposiciones no se podían celebrar en las mismas fechas que hasta ahora --en junio--, argumentando que es "inviable" por todos los procesos que se juntan a final del curso. "No es por un capricho", ha defendido.

"Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para que en septiembre todos los niños de Baleares tengan los docentes en sus aulas", ha apuntado el conseller, agregando que la única manera de lograrlo es incorporando un trámite de sustituciones en julio.

Ante las críticas, Vera ha pedido a los sindicatos que "sean comprensibles", remarcando que no quisieron votar la decisión de celebrar las oposiciones en mayo u octubre, ya que abandonaron la reunión.

Igualmente, ha insistido en que "únicamente se avanzan un mes" y que si los sindicatos hubieran votado para el mes de octubre, así hubiera sido.

"Entiendo que es un poco un trasiego avanzar un mes, pero nosotros ya lo dijimos día 9 de enero, porque yo lo que quería y tenía muy claro era que lo antes posible los opositores tenían que saber que la Administración se estaba planteando el adelanto", ha sostenido.

También ha considerado que los aspirantes "tienen que entender" que la Conselleria "mira por el bien de toda la comunidad educativa" y que esto supone cubrir todas las plazas.

Por otro lado, preguntado por las amenazas de movilizaciones de los sindicatos de la escuela concertada si la Conselleria no revisa y financia los compromisos pendientes, Vera ha indicado que no serán convocados la semana que viene y que "ellos lo saben".

"Evidentemente este año negociaremos un nuevo acuerdo que vinculará los próximos cuatro o cinco años y que habrá muchas mejoras, pero también saben que hemos acordado muchas mejoras para el próximo curso que son extras", ha añadido.

Finalmente, el conseller ha subrayado que al Govern "no se le puede poner en duda" su implicación en equiparar la enseñanza pública con la concertada.