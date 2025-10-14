Vera y Fernández (PSIB) se acusan mutuamente de "tomar por tontos" a los docentes

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la diputada socialista Amanda Fernández se ha acusado mutuamente de "tomar por tontos" a los docentes y a la comunidad educativa.

El intercambio de acusaciones ha tenido lugar durante la sesión de control al Govern durante el pleno del Parlament que se celebra este martes.

La socialista, en su primer turno de palabra, ha preguntado al conseller si está "ilusionado" con las medidas educativas anunciadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General de la semana pasada.

"Sí, estoy ilusionado. Muchas gracias", se ha limitado a contestar Vera.

Fernández ha criticado entonces algunas de las propuestas de la líder autonómica como las becas de excelencia para estudiar un trimestre en Canadá, la puesta en marcha de un bachillerato de excelencia o la promoción del catalán a través de las 'rondalles'.

"¿Enserio? Que esto sea una medida estrella para fomentar la lengua propia cuando están segregando a los alumnos y quieren modificar la ley de educación para introducir la vehicularidad del castellano... Toman a los docentes y a la comunidad educativa por tontos", ha dicho la socialista.

"Ustedes fueron los que pensaron que los docentes eran tontos y no lo fueron, y por eso están en la oposición", ha replicado el conseller de Educación.

Vera, además, ha acusado a la socialista de lanzar "bulos" sobre las medidas educativas planteadas por Prohens y ha reivindicado el trabajo del Govern para, entre otras cuestiones, mejorar la educación pública o el sistema universitario.