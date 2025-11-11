Vera niega ataques al catalán con la vehicularidad del castellano y reprocha a la izquierda la gestión anterior

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Antoni Vera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha negado que la proposición de ley del PP para introducir el castellano como lengua vehicular suponga un "ataque al catalán" y ha reprochado a la izquierda la gestión anterior.

Así lo ha dicho el conseller en el pleno de este martes, ante las críticas de la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, quien ha defendido que el sistema educativo necesita "más recursos y más inversión y no ataques a la lengua propia".

"El problema es que Marga Prohens tiene que hacer equilibrios entre Génova, Bambú y los mallorquines", ha criticado la ecosoberanista, quien ha pedido a Vera que no cambie la ley de educación.

A su parecer, introducir la vehicularidad del castellano "no aporta nada" pedagógicamente y "genera tensión" a nivel social. "No responde a ninguna necesidad, sino a una agenda política", ha dicho.

De su lado, Vera ha insistido en que la proposición de ley no es un ataque al catalán y que el Govern "respeta" la ley de normalización lingüística y el decreto de mínimos. "Son los límites del Govern", ha agregado.

Según Vera, el sistema educativo necesita mejores infraestructuras, "no como las que dejó" el anterior Govern; que más de 500 docentes desplazados puedan volver a su isla; y un sistema de evaluación "claro" y que "no convierta al profesorado en administrativos".

"Atacar el catalán es aprobar unos currículums como los suyos, que arrinconaban el conocimiento y el aprendizaje de lenguas", ha criticado el conseller.

Finalmente, ha considerado que Ramon hace un "monólogo para cumplir con los suyos". "Haga propuestas en positivo, siempre le he tendido la mano para acordar, es la única manera que tiene la izquierda de limpiar su imagen ante la comunidad educativa de Baleares", ha zanjado