Vera pone la mejora de infraestructuras educativas en el centro de sus presupuestos: "Ningún proyecto quedará sin hacer"

Vera ha explicado que no habrá una partida presupuestaria específica para el plan de libre elección de la lengua en 2025

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha puesto la mejora y construcción de infraestructuras educativas en el centro de los presupuestos de su departamento y ha asegurado que ninguno de los proyectos planteados quedará parado o sin acabar por falta de recursos económicos.

Así lo ha explicado este miércoles en su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament para explicar las cuentas de su Conselleria para 2025, que crecen en 63,8 millones de euros hasta los 1.416,5 millones. Vera ha celebrado que, por segundo año consecutivo, supone el prepuesto más alto de la historia de la cartera de Educación.

En los dos años de Govern del PP, ha destacado, la partida destinada a este departamento ha subido en 158 millones de euros respecto a los presupuestos de 2023, que fueron los más altos del Pacte. "Está claro que este Govern tiene clara la importancia de la educación", ha concluido.

Durante algo más de una hora, el conseller ha desglosado ante los grupos parlamentarios los proyectos que su departamento pretende llevar a cabo a lo largo del año que viene para conseguir que el sistema educativo sea más "eficiente, efectivo, justo y equitativo".

Entre sus objetivos, ha subrayado, se encuentra la reducción y compensación de las desigualdades, la conciliación de las familias, la cohesión social o la mejora y construcción de infraestructuras educativas.

Este último aspecto, ha dicho, es una "prioridad" de su departamento, pues, a su juicio, "el bienestar de los alumnos y los docentes es determinante para alcanzar la excelencia". "No se puede trabajar bien si no es en las condiciones adecuadas y no se puede hablar de reducir ratios si no se crean más plazas. La situación es lamentable en muchas escuelas y no se puede permitir", ha incidido.

De este modo, el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) dispondrá durante 2025 de cerca de 44,6 millones de euros para el desarrollo del plan de infraestructuras educativas, que prevé un gasto de 600 millones en un plazo de diez años.

Aunque esta partida supone un descenso, ha puntualizado Vera, se debe a que 7,5 millones de euros se han presupuestado en la secretaría autonómica de Desarrollo Educativo con el objetivo de dar respuesta a las obras de menor calado de forma "rápida y directa". Aunque serán los ayuntamientos quienes las realicen serán con fondos transferidos por Educación, ha dicho.

Vera ha destacado los 719.000 euros de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) que se destinarán a un centro de formación profesional en Playa de Palma y a una escuela de hostelería en Alcùdia. También, ha añadido, el Ibisec recibirá 13 millones de euros del factor de insularidad, así como remanentes de otras áreas.

"Tenemos un compromiso y lo cumpliremos. Ningún proyecto quedará sin hacer o parado por falta de presupuesto", ha asegurado el conseller, quien ha detallado que la inversión en las actuaciones reflejadas en el proyecto de presupuestos para 2025, una vez finalizadas, superará los 215 millones de euros.

Hacia el final de su intervención, el titular de Educación y Universidades ha abordado el plan piloto de libre elección de lengua, para el que ha dicho que no hay una partida presupuestaria específica pensada para 2025.

"Pero están garantizados los recursos para dar continuidad al plan y extenderlo a secundaria en las escuelas que se quieran adherir con total libertad", ha aseverado Vera.