Vera señala que será la comunidad educativa la que decida si reformar el CEIP Es Putxet de Selva o hacer un centro nuevo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado que será la comunidad educativa quien decida si reformar el edifico del CEIP Es Putxet de Selva o hacer un nuevo centro.

Así lo ha señalado este jueves en su comparecencia en la Comisión de Educación y Universidades, a petición del PSIB, para informar sobre las previsiones del plan de infraestructuras educativas de Baleares.

"No lo decidirá ni el Ayuntamiento ni la Conselleria de Educación", ha asegurado, en respuesta a las críticas del PSIB que, a su parecer, "no ha venido a sumar ni aportar". Vera ha asegurado que la "dejadez" en la que se encuentra el edificio "no fue por parte del Ayuntamiento" y que desde la Conselleria ofrecerán las dos opciones a la comunidad educativa.

El diputado del PSIB Carles Bona ha cuestionado varias actuaciones contempladas en el plan de infraestructuras, criticando que no "ha habido "consenso". En relación con el CEIP Es Putxet de Selva, ha arremetido contra la Conselleria por cerrar el centro y decidir crear uno nuevo, teniendo en cuenta que el Ibisec señala que el centro actual se puede reformar.

También ha lamentado que se decida eliminar las líneas de ESO y Bachillerato en el IES Politècnic cuando hay un acuerdo del claustro para que convivan estas líneas con FP. "Han actuado sin ningún tipo de transparencia", ha dicho Bona, a la a vez que ha subrayado que no se prevén nuevas plazas de FP pero que se eliminan 300 de ESO y Bachillerato.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon también ha hecho referencia al IES Politècnic y al CEIP Es Putxet. Sobre este último, ha reclamado a la Conselleria que escuche a la comunidad educativa que "pide que se mantenga el centro".

Sobre el IES Politècnic, el conseller ha expuesto que la escolarización en este centro ha bajado "estrepitosamente" y que hay un informe negativo de la inspección técnica de edificios, además de que los talleres "no cumplen con las medidas de seguridad".

Vera ha asegurado que no se eliminan plazas de ESO y Bachillerato porque se crean de nuevas en otros institutos y ha garantizado que ningún docente quedará trasladado fuera de la proximidad que solicite.

Por otra parte, la ecosoberanista ha subrayado que "lo que es imprescindible del plan es que se pueda dejar de tener centros de primera y centros de segunda", ha resaltado, a la vez que ha agregado que "más allá de tener un plan, aquello que marcará el éxito es si se cumple".

Igualmente, Ramon ha lamentado que los presupuestos autonómicos para 2024 incluyan "solo 44 millones de euros", cuando según el plan se tendrían que destinar unos 60 millones. En este sentido, según la diputada, el Govern aumenta más el presupuesto para la educación concertada que para la pública.

De su lado, la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha considerado que algunas de las demandas realizadas por parte de centros de Menorca no se han tenido en cuenta y, por otra parte, ha señalado que el Govern tendría que haber consensuado el plan antes de presentarlo. "No tiene sentido presentarlo y luego consensuarlo", ha dicho.

Por último, la diputada 'popular' Ana Isabel Curtó ha criticado que el PSIB solicitara la comparecencia del conseller, argumentando que éste ya hizo reuniones con los grupos y respondió las preguntas y dudas que había. "No va ni de derchas ni de izquierdas, va de la necesidad de mejorar los espacios educativos", ha agregado.