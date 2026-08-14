Vidal (MÉS) pregunta al Gobierno sobre el impacto del "Airbnb náutico" en Baleares y exige medidas para evitarlo

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumas-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para conocer cuál ha sido el impacto del "Airbnb náutico" en Baleares y ha exigido la puesta en marcha de medidas que eviten cualquier tipo de perjuicio.

El ecosoberanista hace referencia a la normativa estatal que habilita la posibilidad de que embarcaciones privadas puedan alquilarse durante un máximo de tres meses consecutivos cada año.

Vidal, según ha indicado MÉS per Mallorca en un comunicado, quiere saber cuántas embarcaciones de lista séptima han solicitado u obtenido el cambio temporal de uso privado a comercial en Baleares desde la entrada en vigor de esta normativa, cuántas han operado efectivamente y cuál ha sido la distribución por islas.

También ha preguntado al Ministerio por información sobre los controles efectuados, las inspecciones realizadas y los posibles expedientes o sanciones vinculados a esta actividad.

"Hemos conseguido empezar a poner límites a la turistificación de las viviendas y ahora corremos el riesgo de reproducir el mismo modelo en el mar", ha advertido Vidal, quien ha considerado que esta medida podría "incrementar la presión sobre un litoral ya saturado, especialmente durante los meses de verano".

"No tiene sentido que mientras intentamos limitar la presión turística sobre el territorio permitamos abrir nuevas vías de turistificación en el mar", ha insistido.

El diputado ha recordado que el Govern aprobó un decreto que impedía que las embarcaciones privadas pudieran acogerse a este cambio temporal de uso en Baleares, una decisión que ha sido cuestionada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

El ecosoberanista, además, ha recriminado al Ministerio que no haya cumplido su compromiso de revisar la normativa estatal para dejar fuera de esta posibilidad al archipiélago y a otros territorios ya tensionados.

"Nos habían dicho que esta normativa se modificaría antes de este verano y, a día de hoy, no se ha hecho. No podemos aceptar que mientras las instituciones hablamos de poner límites a la turistificación y de proteger el territorio, el Ministerio mantenga abierta esta puerta a nuevas fórmulas de negocio turístico en el mar", ha criticado.

El mar balear, ha concluido, "no puede convertirse en la nueva frontera de la turistificación", dado que ya está expuesta a "una presión náutica creciente" pese a tener "ecosistemas extremadamente frágiles". "No queremos un Airbnb en el mar, queremos un mar protegido, accesible y gestionado en función del interés general", ha sentenciado el diputado.