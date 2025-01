Vidal reivindica los 50 años de trayectoria de MÉS y recalca que "no son el sector balear de nada"

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar MÉS Vicenç Vidal ha resaltado que MÉS per Mallorca y Més per Menorca son una "tradición política con 50 años de trayectoria" y ha apuntado que "no son el sector balear de nada".

De esta manera se ha pronunciado el parlamentario ecosoberanista en su cuenta de la red social X, en respuesta a una intervención del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en la que evaluaba la situación de Sumar y sus alianzas en los distintos territorios, en la tertulia de RNE.

En su contestación, Vidal ha destacado que la trayectoria de los ecosoberanistas abarca "desde la clandestinidad hasta la actualidad", al mismo tiempo que han sido fuerza de gobierno junto con formaciones como Podemos. Incluso ha puntualizado que si se habla de mallorquinismo y menorquinismo, "en un sentido amplio", se prolongaría hasta los 150 años de historia.

"Más allá de las batallas entre la izquierda española y con todo el respeto, compañero Iglesias, MÉS per Mallorca y Més per Menorca no somos el sector balear de nada", le ha espetado.