Vox acusa al Gobierno de "abandonar" a las víctimas de la DANA y preguntará a Prohens sobre los protocolos en Baleares

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en Parlament, Manuela Cañadas, ha acusado al Gobierno central de "abandonar" a las víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y ha adelantado que en el pleno de este martes preguntará a la presidenta del Govern, Marga Prohens, acerca de los protocolos de respuesta en Baleares.

Lo ha expresado este lunes en la rueda de prensa previa a la sesión plenaria, en la que ha tildado al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez de "corrupto y criminal" por no rehusar de su obligación de activar "todos los recursos del Estado" para tratar de evitar los efectos de la "tragedia". "No lo ha hecho, y ahora deberá responder ante la justicia y el pueblo español", ha aseverado Cañadas.

Aunque ha asegurado que Vox está al lado del Govern balear en los momentos en los que se les necesita y para revisar "todos los protocolos, como no puede ser de otra modo en este tipo de situaciones", eso no significa que vayan a adoptar la política o la ideología de la izquierda "de no reconocer lo que es la gota fría".

"A la llamada de la presidenta del Govern el sábado para que estuviéramos en el puerto de Palma todos los portavoces de los grupos parlamentarios, decidimos a las seis y media a despedir a todos los efectivos activados para darles ánimos y apoyo. Nosotros sí estamos al lado de este Govern en los momentos que nos necesita y en los que hay que dar apoyo a todo este primer retén que salió ayer por la mañana de Palma, de Baleares, para ayudar a todos los damnificados de Valencia", ha dicho la portavoz de Vox.

También ha expresado "la profunda solidaridad y apoyo" de su partido a todas las víctimas, pero ha reprochado la "falta de previsión y de respuesta" por parte de las autoridades, "que lamentablemente han vuelto a fallar cuando más se las necesitaba".

"Nos encontramos ante un Gobierno que, además de corrupto y criminal, ha abandonado a los españoles, dejándolos solos ante esta catástrofe de gran magnitud. El nivel de desconexión con la realidad de algunos políticos es incomprensible y resulta profundamente doloroso para quienes lo han perdido todo. En este momento crítico creemos firmemente que no basta con discursos vacíos", ha manifestado Cañadas.