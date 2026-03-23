Vox apoya que Prohens siga con su agenda al considerar que las medidas anticrisis las tiene que tomar el Gobierno

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas. - VOX - Archivo

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha apoyado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, siga con su agenda institucional en la República Dominicana y Punta Cana ante el conflicto en Irán, al considerar que quien tiene que tomar medidas es el Gobierno de España.

"Para un conflicto ajeno donde las medidas que se tienen que tomar son parte del Gobierno, evidentemente, ella tiene que seguir con su agenda política, entendemos nosotros", ha dicho Cañadas este lunes en la rueda de prensa previa al pleno, tras ser preguntada por las críticas de la izquierda al viaje de Prohens.

Sobre las medidas que pueda impulsar el Govern balear, la portavoz de los de Santiago Abascal ha apuntado que el Ejecutivo autonómico "está en ello".