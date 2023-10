Vox Baleares "respeta absolutamente" la decisión "personal" de Cardona y confía en que "acabará haciendo lo correcto"

Rodríguez, sobre la situación con el PP: "La pelota está en el tejado del PP, no tenemos capacidad de desencallar la situación, quien sí lo tiene es Prohens"



PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha asegurado este jueves que su formación "respeta absolutamente", aunque no comparte, la decisión del hasta ahora diputado de este grupo, Francisco José Cardona, quien ha anunciado su baja del partido y que se mantendrá como diputado no adscrito.

En declaraciones al programa 'Al dia' de IB3 Ràdio recogidas por Europa Press, Rodríguez ha remarcado que Vox espera y confía en que, "pasado este momento de nervios", Cardona "pueda reflexionar" y acabe "haciendo lo correcto".

Además, después de que Cardona haya declarado ante los medios que su dignidad personal y la de su familia "están por encima de este sainete", Rodríguez ha declarado que Vox no ve esta situación "desde la misma perspectiva" y ha apuntado que no han deducido "cuál es el motivo" que le ha llevado a tomar esta decisión.

"Nadie ha dado el más mínimo paso para que haya tomado esta decisión personal que respetamos pero que no compartimos", ha manifestado antes de achacar a "cuestiones de operatividad" del grupo parlamentario el hecho de que Cardona dejara de ser portavoz adjunto hace una semana.

En cuanto a la reunión que el exdiputado de Vox mantuvo con la presidenta del Govern, Marga Prohens, Rodríguez ha explicado que ésta no fue una simple "charla" en los "pasillos" del Parlament sino que fue "a puerta cerrada y con desconocimiento absoluto del resto del grupo".

Preguntado por la postura del partido sobre la libre elección de lengua, Rodríguez ha incidido en que siempre han dicho que este tema era un "principio irrenunciable" para su formación durante todo el periodo electoral y que han sido "consecuentes" con esta promesa que, además, se plasmó en los puntos del acuerdo con el PP al inicio de la legislatura.

"Con quién deberían hablar es con el PP", ha defendido antes de

señalar que tienen "conversaciones constantes" con los 'populares' "de manera informal" pero que están "a la espera de que el PP recoja la mano tendida y nos cite". Según ha dicho, tienen que sentarse "a hablar de este tema y ver cómo darle una salida".

"En estos momentos la pelota está en el tejado del PP, no estamos en el Govern, no tenemos capacidad de desencallar la situación, quien sí lo tiene es Prohens, estamos a la espera de que tomen una decisión", ha declarado antes de reiterar que los 'populares' son "plenamente conscientes" de la postura de Vox y, por tanto, defiende que fue responsabilidad del PP que no se aprobara el techo de gasto.